Além dos insultos racistas, Marcus Rashford viu um mural desenhado em sua homenagem ser vandalizado na madrugada desta segunda-feira, horas depois de o avançado do Manchester United ter falhado um penálti na derrota da Inglaterra frente à Itália, na final do Euro 2020.

A gravura, desenhada numa rua de Manchester, foi vandalizada com alguns insultos e desenhos obscenos, mas remediada esta manhã. Uma mulher «salvou» o mural com corações por cima dos insultos, com palavras como «herói», «exemplo» e «adorado».

As autoridades de Manchester confirmaram que abriram uma investigação ao caso. «O crime de ódio em qualquer forma é completamente inaceitável e não bem-vindo na nossa cidade», afirmou o responsável Paul Savill, citado pela BBC.

Marcus Rashford, recorde-se, é membro da Ordem do Império Britânico pelo trabalho realizado para a erradicação da pobreza infantil.