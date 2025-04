A mudança de Cristiano Ronaldo para o Manchester United é conhecida, mediática e de enorme sucesso, já que o internacional português conquistou nove títulos ao serviço dos «red devils». Um currículo que ao lado da resiliência e trabalho de CR7, o transformam no melhor jogador com quem Ryan Giggs já jogou, nas palavras do próprio.

No podcast de Rio Ferdinand, o antigo jogador do Man. United recordou o primeiro ano «difícil» de Cristiano após sair do Sporting e a forma como Sir Alex Ferguson sempre olhou para o astro português como um «jogador especial». Além disso, Giggs falou ainda sobre a capacidade de Ronaldo conseguir «decidir jogos».

«Cristiano Ronaldo é o melhor com quem já joguei. O primeiro ano foi difícil para ele, mas cada vez que me lembro dos treinos, e tu (Ferdinand) assististe a isso, quanto mais ele tocava na bola mais pontapés levava. Lembro-me de lhe fazer uma rasteira num treino e o treinador (Sir Alex Ferguson) ficou furioso. Disse-lhe que tinha sido apenas um desarme mas ele respondeu logo: "Sim, mas tem cuidado. É um jogador especial". Ninguém marcava faltas», afirmou.

«A equipa do Man. United começou a ser construída à volta dele, conseguia decidir jogos. Marcava todo o tipo de golos: penáltis, livres, cabeceamentos, pé esquerdo, pé direito... Todo o tipo de golos. Ele era completamente amassado nos treinos e levantava-se sempre. O mesmo acontecia nos jogos», acrescentou.

Assista aqui às palavras de Ryan Giggs: