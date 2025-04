A época do Manchester United tem sido marcada por altos e baixos, com uma má prestação na Liga Inglesa e a chegada (até agora) às «meias» da Liga Europa, mas também algumas críticas a Ruben Amorim, que não é consensual entre os adeptos dos «red devils».

Ora, em declarações ao podcast de Rio Ferdinand, Ryan Giggs saiu em defesa do técnico português e admitiu que este necessita de tempo e de «algumas janelas de transferências» para mudar o rumo do Man. United. O antigo internacional galês abordou ainda a saída, por empréstimo, de Marcus Rashford para o Aston Villa e garantiu que seria melhor para todos se ambas as partes se separassem.

«Fiz parte do recrutamento do Manchester United, mas nos últimos 10 ou 12 anos simplesmente não foi bom o suficiente. Agora, eu gosto do treinador, gosto do Ruben Amorim. Acho que é carismático, mas precisa de tempo, de algumas janelas de transferências e de apoio. Além disso, também necessita de perceber o que é um jogador do United», referiu.

«Pareceu-me que ele não se sentia feliz no Manchester United. Acho que ele está mais feliz agora e tanto para o Marcus (Rashford) como para o clube, seria melhor se ambos se separassem. Tenho a certeza de que vai ser um jogador brilhante para algum clube, não sei é qual», acrescentou.