Todas as perspetivas apontavam para este cenário e hoje ficou confirmado: esta é a pior temporada de sempre do Manchester United, desde a criação do novo formato da Liga Inglesa.

A goleada sofrida diante do Newcastle, por 4-1, impede os comandados de Ruben Amorim de chegarem aos 58 pontos, precisamente a pontuação mais baixa dos «red devils» desde 1992/93. Recorde-se que em 2021/22, o clube teve três treinadores, Solskjaer, Michael Carrick e Ralf Rangnick.

Com 38 pontos somados até ao momento, é matematicamente impossível a equipa atingir essa marca, sendo que faltam apenas 18 pontos por disputar (seis jornadas).

Ao todo, Ruben Amorim conseguiu apenas seis vitórias em 21 jogos, desde que assumiu o comando técnico do Man. United, tendo somado cinco empates e 10 derrotas. Na Taça de Inglaterra acabou eliminado pelo Fulham, de Marco Silva, e mantém-se na luta pela passagem às meias-finais da Liga Europa.