O momento do Manchester United não é positivo, mas depois de ter batido diversos recordes (pela negativa) na última temporada, o clube atingiu algo que não conseguia... desde a Primeira Guerra.

A derrota frente ao Brighton e a consequente eliminação da Taça de Inglaterra garante que os red devils vão realizar apenas 40 jogos no total da temporada, o valor mais baixo desde 1914/15, ou seja, em 111 anos. Nessa época não existiram jogos para a Taça e o clube acabou por cumprir apenas 39 jogos oficiais.

Recorde-se que o Manchester United está num período de transição, após a saída de Ruben Amorim do comando técnico da equipa principal, e ocupa a sétima posição da Liga Inglesa. Além da saída precoce da Taça de Inglaterra, foi também eliminado na segunda ronda da Taça da Liga, aos pés do Grimsby Town, clube que atua no quarto escalão do futebol britânico.