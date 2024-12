O Arsenal recebeu e venceu o Manchester United por 2-0, naquela que foi a primeira derrota de Ruben Amorim à frente dos «red devils».

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Com Bruno Fernandes e Diogo Dalto no onze inicial, os visitantes procuravam somar a segunda vitória consecutiva na Liga Inglesa, após a goleada por 4-0 aplicada ao Everton, na última jornada.

Amorim promoveu seis alterações e desde cedo se percebeu o tipo de jogo que os adeptos iam encontrar no Emirates. Logo a abrir, Arteta ainda festejou no banco de suplentes, mas Kai Havertz estava em posição irregular e o lance não contou.

A partir daqui o Man. United ganhou ímpeto e quase sempre pelo lado esquerdo foi criando perigo para a defesa dos «gunners». Malacia realizou uma boa primeira parte e esteve quase irrepreensível na cobertura a Saka, mas foi Dalot que dispôs da melhor ocasião de golo.

Num lance de insistência, a bola sobrou para o internacional português e o mesmo não se fez de rogado, atirando um pontapé rasteiro, muito perto do poste direito da baliza de Raya.

O nulo manteve-se até ao intervalo e no segundo tempo assistiu-se a uma autêntica avalanche ofensiva dos «gunners». Aos 54 minutos, a primeira de duas bolas paradas decisivas trouxe o esférico até à cabeça de Timber, que surgiu ao primeiro poste e desviou para o fundo da baliza.

Este acabou por ser o momento fulcral para a mudança de paradigma no encontro, já que o Man. United nunca mais conseguiu atormentar a defensiva do Arsenal. A meio do segundo tempo, Mikel Arteta voltou a festejar e novamente na sequência de uma bola parada.

Após pontapé de canto de Saka, a bola voou até à cabeça de Timber, que beneficiou de um desvio em Saliba para fazer o 2-0. Um lance algo caricato, mas suficiente para colocar um ponto final nas aspirações do Man. United.

A derrota contra o Arsenal deixa os «red devils» com 19 pontos e em risco de caírem posições, caso Fulham ou Bournemouth somem pontos nesta jornada. Já os «gunners» mantêm a terceira posição do campeonato, com 28 pontos, menos sete do que o Liverpool, o líder isolado da prova.