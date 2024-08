O Manchester United venceu o Manchester City nas grandes penalidades e conquistou a Supertaça de Inglaterra, após o 1-1 no tempo regulamentar.

Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze inicial dos «red devils» e Rúben Dias do lado dos «citizens», os golos só chegaram no segundo tempo e o primeiro teve a autoria de Alejandro Garnacho. O internacional argentino recebeu a bola à entrada da área e fletiu para dentro, onde acabou por finalizar de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Só que praticamente em cima do minuto 90, o herói improvável apareceu (pela forma como marcou). Bernardo Silva respondeu ao cruzamento do lado direito e no coração da área finalizou de cabeça para o fundo da baliza. O empate a um golo acabou por forçar a decisão da marca dos onze metros.

Aí, a principal figura do Manchester City no encontro acabou por ceder à pressão e falhou uma grande penalidade, com Onana a adivinhar o lado escolhido por Bernardo Silva.

Do lado dos «red devils», todos marcaram, à exceção de Jadon Sancho e Jonny Evans, sendo que Manuel Akanji confirmou a conquista da Supertaça, a primeira em quatro anos para os comandados de Pep Guardiola.