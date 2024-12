Com a derrota no Molineux frente ao Wolverhampton, o Manchester United tornou-se na primeira equipa da era da Premier League a perder cinco jogos para todas as competições no mês de dezembro em anos consecutivos.



Este ciclo negativo já tinha sido vivido sob comando de Erik ten Hag em 2023 e voltou a acontecer em 2024, desta feita com Ruben Amorim no banco. Este mês os red devils perderam quatro dos seis jogos para a Premier League frente a Arsenal (2-0), Nottingham Forest (3-2), Bournemouth (3-0) e Wolves (2-0) e foram eliminados da Taça de Inglaterra pelo Tottenham (4-3).



De acordo com a Opta, esta é a primeira vez desde que a Premier League foi criada, em 1992, que uma equipa perde cinco jogos para diferentes competições no mês de dezembro em anos consecutivos.



Refira-se que Ruben Amorim não vive tempos fáceis em Old Trafford: perdeu cinco dos dez jogos que disputou. Leva, de resto, mais derrotas do que Ten Hag havia registado esta época antes de ser despedido.