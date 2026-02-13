Michael Carrick foi eleito o melhor treinador do mês de janeiro para a Liga Inglesa.

Após a saída de Ruben Amorim, o antigo internacional inglês assumiu o comando técnico do Manchester United e estreou-se com duas vitórias impressionantes, frente a Man. City e Arsenal, nos últimos dois jogos do período em análise. O triunfo por 2-0 sobre o rival da cidade e a vitória por 3-2 em pleno Emirates foram essenciais para a entrega do prémio, de acordo com a própria Liga Inglesa.

Recorde-se que, inclusive, Michael Carrick ainda não perdeu qualquer encontro à frente dos red devils, com um total de quatro vitórias e um empate nos cinco encontros, e ocupa o quarto lugar da prova, estando assim nos lugares de acesso à Liga dos Campeões.