Paul Scholes divulgou, esta quinta-feira, que decidiu fazer uma pausa na sua «carreira» de comentador para se dedicar à «rotina» do filho, que sofre de autismo.

Em declarações ao podcast «Stick to Football», o antigo internacional inglês confessou que todo o dia «gira à volta do Aiden», pelo que a quebra da rotina tem afetado o rapaz de 20 anos. Paul Scholes recordou o período difícil que passou enquanto ainda era jogador do Manchester United e revelou as preocupações que tem, sobretudo pelo crescimento do filho.

«Na última época, nas noites de quinta-feira, eu comentava os jogos da Liga Europa pelo Manchester United e essa era a noite em que eu geralmente ficava com ele. Isso fazia com que ele ficasse agitado, porque percebia que o padrão não se estava a repetir», começou por referir.

«Mesmo quando era jogador, era difícil conciliar tudo em certos dias. Lembro-me de um jogo que realizámos frente ao Derby County, em que eu simplesmente não queria estar ali. Não disse nada a ninguém, sendo que apenas expliquei a situação a Sir Alex Ferguson umas semanas depois, quando tudo estava mais complicado. O que me preocupa agora é que com o tempo ele vai crescendo e pergunto-me o que pode acontecer se não estiver lá com ele», acrescentou.