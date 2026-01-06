A saída de Ruben Amorim do Manchester United ter-se-á começado a desenhar com tinta permanente na passada sexta-feira, ainda dois dias antes do derradeiro jogo do treinador à frente dos Red Devils.

Três dias após o empate em Old Trafford com o Wolverhampton, Amorim reuniu com Jason Wilcox, diretor de futebol do clube. Segundo a imprensa inglesa, o dirigente terá manifestado preocupação com o desempenho da equipa no jogo com o «lanterna vermelha» da Premier League e tentado persuadi-lo a deixar cair definitivamente no 3x4x3 que havia recuperado frente aos Wolves após o triunfo moralizador frente ao Newcastle com uma defesa a quatro.

A conversa, aponta a imprensa inglesa, fez colapsar a frágil ponte que ainda mantinha Amorim com os dois pés no Manchester United, com o dirigente frustrado com a «teimosia» do treinador e Amorim a não gostar daquilo que entendeu ser uma clara tentativa de intromissão no seu trabalho.

«Quando te viras contra os teus chefes, não vais segurar o teu emprego por muito mais tempo», comentou o ex-futebolista do Man United e comentador Gary Neville nesta segunda-feira.

A conferência de imprensa após o empate fatídico com o Leeds é agora vista como uma espécie de derradeiro ajuste de contas de Amorim para com Wilcox, sabendo o técnico que a partir dali só haveria espaço para um dos dois no gigante clube inglês.

No dia seguinte, pouco depois das 10 da manhã, Ruben Amorim estava oficialmente despedido.

Mas quem é Jason Wilcox, o homem com quem o treinador português se incompatibilizou e que continua, aparentemente, de pedra e cal em Carrington?

Tem 54 anos e uma vida de quase uma década ligada à gestão desportiva, mas antes disso teve uma bem sucedida carreira como futebolista. Antigo extremo-esquerdo, Wilcox, que chegou a ser um prodígio do judo na juventude, fez parte da brilhante equipa do Blackburn Rovers que se sagrou campeã de Inglaterra em 1994/95, no terceiro ano após um regresso à Liga inglesa mais de 25 anos depois.

Titular indiscutível, o jovem Wilcox era um dos municipadores de Alan Shearer no ataque, tendo falhado as derradeiras jornadas do campeonato após romper o ligamento cruzado anterior, a mesma lesão que precipitou o fim da carreira de Ruben Amorim aos 31 anos.

Wilcox, hoje com 54 anos, regressou aos relvados quase um ano depois, ainda foi três vezes internacional por Inglaterra e só terminou a carreira em 2006, aos 34 anos no Blackpool e após passagens pelo Leeds e pelo Leicester.

Depois de terminar a carreira, foi comentador de futebol na Radio BBC Lancashire e escreveu no Lancashire Telegraph. Em 2012 foi contratado para trabalhar na formação do Manchester City. Foi treinador da equipa sub-18 durante três anos (2013-2016) e venceu um campeonato nacional e duas taças de Inglaterra.

Em 2016 subiu na hierarquia da academia dos cityzens, tornando-se responsável pelos treinadores da formação e pelo planeamento transversal a todos os escalões. Um ano depois, em 2017, Txiki Begiristain, o homem que foi substituído em 2025 por Hugo Viana, promoveu-o a diretor da academia, cargo que exerceu até junho de 2023, altura em que assumiu funções como diretor de futebol do Southampton após o clube do sul de Inglaterra ter sido despromovido ao Championship.

Na primeira época como diretor de futebol, Wilcox ajudou o clube a regressar à Premier League (via play-off), mas já lá não estava quando a promoção foi confirmada, já que em abril de 2024 mudou-se para Manchester para trabalhar como diretor técnico.

Em pouco mais de um ano, subiu duas vezes na hierarquia. Tornou-se diretor-desportivo após a demissão de Dan Ashworth em dezembro de 2024, menos de um mês após a chegada de Ruben Amorim a Inglaterra, e no verão passado passou a responder diretamente a Omar Berrada (CEO) quando ocupou o lugar de diretor de futebol, que pertencia a Dave Brailsford, um antigo treinador de ciclismo da INEOS e homem de confiança de Jim Ratcliffe, co-proprietário dos Red Devils.

A imagem de capa deste artigo, do primeiro dia de um sorridente Ruben Amorim no Manchester United e com Jason Wilcox (segundo a contar da esquerda) também feliz, nunca mais voltará a ver-se.

