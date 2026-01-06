Jason Wilcox: quem é o homem com quem Amorim se incompatibilizou?
Prodígio do judo na juventude, foi campeão de Inglaterra ao lado de Alan Shearer no Blackburn e trabalhou dez anos no Manchester City. Em seis meses subiu duas vezes na estrutura do Manchester United
Prodígio do judo na juventude, foi campeão de Inglaterra ao lado de Alan Shearer no Blackburn e trabalhou dez anos no Manchester City. Em seis meses subiu duas vezes na estrutura do Manchester United
A saída de Ruben Amorim do Manchester United ter-se-á começado a desenhar com tinta permanente na passada sexta-feira, ainda dois dias antes do derradeiro jogo do treinador à frente dos Red Devils.
Três dias após o empate em Old Trafford com o Wolverhampton, Amorim reuniu com Jason Wilcox, diretor de futebol do clube. Segundo a imprensa inglesa, o dirigente terá manifestado preocupação com o desempenho da equipa no jogo com o «lanterna vermelha» da Premier League e tentado persuadi-lo a deixar cair definitivamente no 3x4x3 que havia recuperado frente aos Wolves após o triunfo moralizador frente ao Newcastle com uma defesa a quatro.
A conversa, aponta a imprensa inglesa, fez colapsar a frágil ponte que ainda mantinha Amorim com os dois pés no Manchester United, com o dirigente frustrado com a «teimosia» do treinador e Amorim a não gostar daquilo que entendeu ser uma clara tentativa de intromissão no seu trabalho.
«Quando te viras contra os teus chefes, não vais segurar o teu emprego por muito mais tempo», comentou o ex-futebolista do Man United e comentador Gary Neville nesta segunda-feira.
A conferência de imprensa após o empate fatídico com o Leeds é agora vista como uma espécie de derradeiro ajuste de contas de Amorim para com Wilcox, sabendo o técnico que a partir dali só haveria espaço para um dos dois no gigante clube inglês.
No dia seguinte, pouco depois das 10 da manhã, Ruben Amorim estava oficialmente despedido.
Mas quem é Jason Wilcox, o homem com quem o treinador português se incompatibilizou e que continua, aparentemente, de pedra e cal em Carrington?
Tem 54 anos e uma vida de quase uma década ligada à gestão desportiva, mas antes disso teve uma bem sucedida carreira como futebolista. Antigo extremo-esquerdo, Wilcox, que chegou a ser um prodígio do judo na juventude, fez parte da brilhante equipa do Blackburn Rovers que se sagrou campeã de Inglaterra em 1994/95, no terceiro ano após um regresso à Liga inglesa mais de 25 anos depois.
Titular indiscutível, o jovem Wilcox era um dos municipadores de Alan Shearer no ataque, tendo falhado as derradeiras jornadas do campeonato após romper o ligamento cruzado anterior, a mesma lesão que precipitou o fim da carreira de Ruben Amorim aos 31 anos.
Wilcox, hoje com 54 anos, regressou aos relvados quase um ano depois, ainda foi três vezes internacional por Inglaterra e só terminou a carreira em 2006, aos 34 anos no Blackpool e após passagens pelo Leeds e pelo Leicester.
Depois de terminar a carreira, foi comentador de futebol na Radio BBC Lancashire e escreveu no Lancashire Telegraph. Em 2012 foi contratado para trabalhar na formação do Manchester City. Foi treinador da equipa sub-18 durante três anos (2013-2016) e venceu um campeonato nacional e duas taças de Inglaterra.
Em 2016 subiu na hierarquia da academia dos cityzens, tornando-se responsável pelos treinadores da formação e pelo planeamento transversal a todos os escalões. Um ano depois, em 2017, Txiki Begiristain, o homem que foi substituído em 2025 por Hugo Viana, promoveu-o a diretor da academia, cargo que exerceu até junho de 2023, altura em que assumiu funções como diretor de futebol do Southampton após o clube do sul de Inglaterra ter sido despromovido ao Championship.
Na primeira época como diretor de futebol, Wilcox ajudou o clube a regressar à Premier League (via play-off), mas já lá não estava quando a promoção foi confirmada, já que em abril de 2024 mudou-se para Manchester para trabalhar como diretor técnico.
Em pouco mais de um ano, subiu duas vezes na hierarquia. Tornou-se diretor-desportivo após a demissão de Dan Ashworth em dezembro de 2024, menos de um mês após a chegada de Ruben Amorim a Inglaterra, e no verão passado passou a responder diretamente a Omar Berrada (CEO) quando ocupou o lugar de diretor de futebol, que pertencia a Dave Brailsford, um antigo treinador de ciclismo da INEOS e homem de confiança de Jim Ratcliffe, co-proprietário dos Red Devils.
A imagem de capa deste artigo, do primeiro dia de um sorridente Ruben Amorim no Manchester United e com Jason Wilcox (segundo a contar da esquerda) também feliz, nunca mais voltará a ver-se.