A vitória do Manchester United sobre o Arsenal confirmou o excelente arranque de Michael Carrick no comando técnico dos red devils, mas há quem não tenha ficado surpreendido e não acredite que o técnico seja o ideal para o cargo.

Ora, em declarações na Sky Sports, Roy Keane foi claro na sua opinião e garantiu que ganhar dois jogos «qualquer um» pode conseguir. O antigo capitão do Manchester United considerou que é necessário um treinador «melhor» e «mais experiente».

«Foram dois ótimos jogos, mas qualquer um pode ganhar dois jogos. O importante é o que ele fizer no fim da temporada. Mesmo que cheguem ao quarto lugar não ficaria convencido de que ele seria o homem certo para o cargo. De forma alguma», começou por referir.

«Acho que precisam de um treinador melhor e mais experiente. Agora, ele tem uma oportunidade e que oportunidade para ele! Ele está a aproveitá-la, parabéns por isso», acrescentou.