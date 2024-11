A poucos dias de rumar até Manchester e dar início a uma nova etapa na carreira de treinador, Ruben Amorim tem em mãos um dilema. Ficar ou não com Ruud Van Nistelrooy na equipa técnica.

Ora, Gary Pallister, lenda do clube, defende que a permanência do antigo internacional neerlandês pode ser benéfica para Amorim, sobretudo pela ligação que Van Nistelrooy tem com os adeptos do Man. United.

«Van Nistelrooy conhece o clube e sabe o que se passa dentro e fora do mesmo. Acho que isso faz com que tenha o conhecimento que outros não têm. Além disso, os adeptos adoram-no e isso percebeu-se pela forma como reagiram neste período em que ele foi treinador interino», referiu.

«Ainda assim, a decisão final é sempre de Ruben Amorim. Se ele sente que tem de ser apenas o seu staff a trabalhar, essa é a decisão dele. Acho que seria bom para ele ter alguém na equipa técnica que conhece o Manchester United e Old Trafford», acrescentou.

Recorde-se que Ruben Amorim vai realizar, este domingo, o último jogo como treinador do Sporting, frente ao Sp. Braga.