Lisandro Martinez voltou esta quinta-feira aos treinos do Manchester United depois de quase nove meses afastado.

O defesa dos red devils encontrava-se fora das opções de Ruben Amorim desde fevereiro. No jogo contra o Crystal Palace da época passada, o jogador sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o afastou o resto da temporada.

Após ter sido submetido a uma cirurgia e, depois de vários meses de recuperação, regressou finalmente aos treinos com a restante equipa do Manchester United.

Este regresso vem na sequência das palavras deixadas por Ruben Amorim na semana passada, sobre a recuperação do internacional argentino. O técnico português tinha partilhado que «o joelho de Lisandro estava a responder bem» e que jogador também «se sentia bem».

Agora, na antevisão ao jogo fora de casa com o Nottingham, o técnico português reiterou que Lisandro está perto do regresso, mas não para já. «Ele quer ir a jogo, mas não vai. Ele já treinou connosco e aos poucos vai melhorar», esclareceu. «Ele é muito bom e dá-nos uma vantagem em todos os treinos, o que também é ótimo para nós», acrescentou.

O Manchester United joga neste sábado a partir das 15h00 em jogo a contar para a décima jornada do campeonato.

Assista aqui às declarações de Amorim: