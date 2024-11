Lisandro Martínez e Harry Maguire foram as grandes novidades no treino desta quarta-feira do Manchester United, a pouco mais de 24 horas do encontro frente ao Bodo/Glimt.

Em Carrington, Ruben Amorim teve grande parte do plantel à disposição, sendo que apenas Jonny Evans, Lindelöf e Leny Yoro não subiram ao relvado durante a sessão aberta à imprensa. Recorde-se que Maguire estava afastado desde o início de outubro, após sofrer uma lesão muscular contra o Aston Villa.

O técnico do Manchester United dá a habitual conferência de antevisão ao encontro de quinta-feira, a partir das 13h.