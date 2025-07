Após bater diversos recordes negativos na última temporada, o Manchester United parte com ambição para a nova época e que o diga Luke Shaw.

Em declarações aos jornalistas, o internacional inglês confessou que o principal objetivo para 2025/26 é conquistar a Liga Inglesa, ainda que algumas pessoas possam «questionar» as palavras do atleta. Recorde-se que o clube não terá competições europeias durante a temporada e até ao momento reforçou-se com Matheus Cunha (Wolverhampton) e Bryan Mbeumo (Brentford).

«O objetivo tem de passar pela conquista da Liga Inglesa. Sei que as pessoas me vão questionar por dizer isto, face ao que aconteceu na última temporada, mas tem de ser. Não sou o único a pensar assim, acredito que toda a equipa tem o mesmo objetivo, inclusive o treinador. Todos devemos ter as mesmas ambições e lutar pelos mesmos objetivos», afirmou.

Assista aqui às declarações de Luke Shaw: