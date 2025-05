A poucas horas de realizar o último jogo da digressão na Ásia, Maguire foi o porta-voz do Manchester United na conferência de imprensa e abordou o mercado de verão, que se avizinha bastante agitado.

Para o internacional inglês, os «red devils» irão deixar sair muitos jogadores do atual plantel, mas com isso também deverão entrar outros tantos para colmatar as saídas e melhorá-lo. Quanto à temporada, Maguire garante que num clube como o Man. United, o escrutínio tem tendência para ser muito grande.

«Vão existir muitas mudanças no clube durante o verão. Muitos jogadores vão sair e, com sorte, outros tantos vão entrar. Cabe ao clube fazer com as coisas sejam feitas da melhor forma. Esta época não foi boa, temos noção das críticas e temos de estar cá para as aceitar. Tudo isso faz parte de jogar num dos maiores clubes do mundo», começou por referir.

«Quando jogas num clube como o Manchester United, o escrutínio só tem tendência para aumentar. Toda a gente se interessa, não apenas os adeptos do Manchester United. Pode tornar-se numa espiral», acrescentou.