Apesar da temporada desastrosa em 2024/25, os adeptos do Manchester United receberam uma boa notícia, esta quarta-feira, já que o clube anunciou receitas recorde de 767 milhões de euros (666 milhões de libras).

O exercício que terminou a 30 de junho contemplou receitas de 189 milhões de euros no quarto trimestre e fez com que fossem atingidos valores nunca antes vistos no clube.

Recorde-se que estas receitas foram conseguidas numa temporada em que o Manchester United terminou no 15.º lugar da Liga Inglesa, o pior registo desde a criação do novo formato, e perdeu a Liga Europa para o Tottenham.

Além disso, a ausência de competições europeias fez com que os direitos televisivos dos red devils caíssem em 57 milhões de euros.

O arranque de época para o Manchester United tem sido atribulado, com a eliminação precoce da Taça da Liga Inglesa, frente ao Grimsby (quarta divisão de Inglaterra), e as duas derrotas contra Arsenal e Manchester City que deixam o clube, atualmente, na 14.ª posição, com apenas quatro pontos somados.