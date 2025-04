A temporada do Man. United está cada vez mais marcada pelos recordes (negativos) que a equipa tem batido e a goleada frente ao Newcastle trouxe à tona mais um dado impressionante.

Isto porque o número de derrotas dos «red devils» no período pós-Sir Alex Ferguson (para a Liga Inglesa) passou a ser superior ao que foi registado quando este ainda era técnico da equipa principal. Ao todo, o treinador escocês somou 114 desaires num total de 810 jogos, contra as 115 derrotas nos 450 encontros realizados após a saída do mesmo.

Recorde-se que estes 12 anos ficaram marcados por trocas constantes de treinadores, entre eles os portugueses José Mourinho e Ruben Amorim. Além disso, o clube não conquista uma Liga Inglesa precisamente desde que Ferguson era técnico da equipa principal, em 2012/13.

