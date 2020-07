Dimitar Berbatov acredita que o Manchester United encontrou em Mason Greenwood o seu novo Cristiano Ronaldo. De acordo com o búlgaro, a equipa de Solskaer não precisa de se reforçar no ataque, porque já tem muita qualidade nesse sector.



«Greenwood, contra o Brighton, parecia o Ronaldo. O pé esquerdo dele é inacreditável, juntamente com a sua visão. Não acho que sejam necessárias muitas contratações para levar o United ao próximo nível», afirmou o antigo jogador, ao jornal Mirror.

Sobre Greenwood, de apenas 18 anos, o ex-avançado afirmou ser «um talento muito especial, que o Manchester United vai tentar transformar num jogador de topo. A sua exibição contra o Brighton foi 'Ronaldesca'», concluiu Berbativa, antigo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, e também do agora treinador dos diabos vermelhos, Ole Gunnar Solskaer.