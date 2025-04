Ruben Amorim ganhou um reforço para o meio-campo nesta reta final de temporada. O médio Kobbie Mainoo regressou de lesão e treinou com os restantes colegas no relvado em Carrington, o centro de treinos do Manchester United, na manhã desta quarta-feira.

Mainoo sofreu uma lesão que o afastou da competição desde o início de fevereiro. O seu último jogo foi diante do Leicester, no sete de fevereiro.

O plantel orientado por Ruben Amorim e a sua equipa técnica prepara o duelo com o Lyon, comandado por Paulo Fonseca, em duelo a contar para os quartos de final da Liga Europa. Acontece na quinta-feira, pelas 20h, em França.

A segunda mão tem lugar em Inglaterra no dia 17. A Liga Europa é vista como a última chance de Amorim levar a equipa às competições europeias na próxima época - o vencedor apura-se para a Champions.