O Man. United anunciou esta terça-feira que o central Mazraoui foi eleito pelos adeptos dos «red devils» como o jogador do mês de novembro.

Numa nota no site, o clube inglês congratulou o jogador marroquino pela sua «fiabilidade e versatilidade», tendo sido titular em todos os cinco jogos que o Man. United disputou no mês de novembro.

Ruben Amorim já tinha elogiado muito o jogador de 27 anos que trocou o Bayern Munique pelos «red devils» este verão a troco de 15 milhões de euros.

“É um jogador moderno. Penso que é o futuro da nossa equipa. Quando pensamos nele, pensamos que precisamos de mais jogadores como o Nous [Mazraoui], que conseguem controlar o ritmo, são muito, muito bons e estão confortáveis com a bola», referiu Amorim na última conferência de imprensa.

Mazraoui conta com 20 jogos pelo Man. United esta temporada e já fez duas assistências.

A man with nous in both defence and attack 🧠@NMazraoui97 is our star man for November 🌟#MUFC