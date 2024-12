Jim Ratcliffe, co-proprietário do Manchester United, atualmente com 27.7 por cento do clube, vai passar a possuir agora uma percentagem de 28.9 por cento dos «red devils», num negócio que custará ao bilionário britânico cerca de 100 milhões de euros.

Este era um investimento que já estava previsto aquando da aquisição de parte do clube pelo inglês em fevereiro, mas que se concretiza agora, em dezembro.

Ainda assim, de acordo com a imprensa inglesa, este dinheiro não servirá diretamente para o benefício de Ruben Amorim no mercado de transferências de janeiro, mas sim para o melhoramento das infraestruturas do clube.