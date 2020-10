Depois de Marcus Rashford ter liderado uma campanha para oferecer refeições gratuitas a crianças com dificuldades económicas durante as férias escolares, juntamente com vários restaurantes do país, foi a vez do Manchester United promover uma iniciativa solidária.

Os «Red Devils» anunciaram que vão distribuir cinco mil refeições a crianças desfavorecidas durante esta semana.

«O impacto do vírus exacerbou um problema existente e, com o aumento do desemprego e a forte crise económica, muitos estão a lutar contra a redução do rendimento. Como resultado, muitas famílias e crianças simplesmente não têm comida suficiente e passam fome. Esta iniciativa não resolve o problema localmente, mas fará uma diferença significativa na vida de centenas de famílias na Grande Manchester», comunicou o clube inglês.

Rashford tem sido uma voz ativa na defesa dos mais desfavorecidos, tendo pressionado o governo britânico a prolongar um programa de vouchers alimentares, numa proposta entretanto rejeitada pelo Parlamento.