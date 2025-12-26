Com o triunfo desta sexta-feira, frente ao Newcastle (1-0), o Manchester United, de Ruben Amorim, conseguiu fazer algo que não realizava desde 2022: vencer na Premier League sem Bruno Fernandes. Na altura, um hat-trick de Cristiano Ronaldo salvou os «Red Devils».

Bruno Fernandes, capitão United, está em Manchester desde a época 2019/20, altura em que deixou o Sporting. Desde então, a última vez que o Manchester United tinha vencido sem o médio português aconteceu há três anos e nove meses. Frente aos «Magpies», o camisola 8 ficou de fora devido a lesão.

Na altura, em março de 2022, Cristiano Ronaldo marcou três golos no triunfo (3-2) frente ao Tottenham. De lá para lá, Bruno Fernandes falhou seis jogos, que resultaram em cinco derrotas e um empate para os «Red Devils». 

RELACIONADOS
VÍDEO: à «lei de Dorgu», Manchester United regressa às vitórias
Amorim ultrapassa registo pontual da época passada após a chegada ao Man United
CAN 2025: Mali trava Marrocos com Mbappé a assistir nas bancadas
Arábia Saudita: Al Hilal vence e mantém viva a perseguição ao Al Nassr