O Manchester United não quer mesmo nada com o pódio da Premier League.

Os red devils somaram neste domingo a segunda derrota consecutiva e não aproveitaram o desaira do Newcastle diante do Arsenal.

Em casa do West Ham e com Bruno Fernandes na equipa titular, o jogo foi decidido com um golo de Benrahma aos 27m, num lance em que De Gea é muito mal batido.

Na segunda parte a equipa de Ten Hag foi em busca do golo do empate, mas não teve arte para chegar ao golo, continuando por isso a dois pontos do Newcastle. Além disso, o Man. Utd fica com o Liverpool a apenas um ponto de distância para o último lugar de acesso à Liga dos Campeões, ainda que a equipa de Klopp tenha um jogo a mais.