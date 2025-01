Num mês de dezembro pouco conseguido, com três vitórias e seis derrotas, o Manchester United anunciou os três jogadores que mais se destacaram, com especial destaque para o nome do ex-Sporting Manuel Ugarte.

A juntar ao médio uruguaio, que fez um total de nove jogos, estão também Harry Maguire, que jogou sete vezes, e Amad Diallo, que participou em todos os jogos (nove), marcou dois golos e quatro assistências, sendo um dos golos fulcral para a vitória no dérbi com o Man. City.

De referir que o Man. United de Ruben Amorim fez história em Inglaterra, depois de se tornar na primeira equipa da era da Premier League a perder cinco jogos em todas as competições no mês de dezembro, em dois anos consecutivos.