Matheus Nunes foi titular no dérbi de Manchester, deste domingo, e em declarações após o encontro destacou as dificuldades que os «citizens» tiveram em controlar as transições, durante os primeiros 45 minutos.

Além disso, o internacional português falou sobre a sua adaptação a lateral direito e admitiu que reencontrar Ruben Amorim é sempre «muito especial».

«Foi um jogo complicado, difícil, muito bem disputado pelas duas equipas. Na primeira parte não controlámos bem as transições e tivemos mais posse de bola. Na segunda parte criámos algumas ocasiões de golo, mas os últimos vinte minutos foram do adversário e por isso o empate é justo», referiu.

«Acho que me tenho adaptado bem. O treinador pede-me coisas diferentes do que me pede quando jogo a médio, mas acho que me tenho adaptado bem a jogar a lateral direito. Também com o Ruben Dias ao lado e o Bernardo por perto fica mais fácil, porque são dois jogadores muito inteligentes. É sempre muito especial reencontrar o mister Ruben Amorim. Obviamente que eu queria ganhar, mas fica o empate», acrescentou.