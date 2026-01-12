Nani falou sobre o mau momento do Man. United e avaliou o futuro do clube, agora sem Ruben Amorim, independentemente de quem seja o treinador até ao fim da temporada (ou para lá disso).

Em declarações à Sky Sports, o antigo jogador dos red devils garantiu que para treinar um clube como o Man. United é preciso ter «personalidade» e mostrou-se confiante quanto ao futuro, referindo que vai conseguir «dar a volta».

«O Manchester United é o Manchester United, por isso estou muito confiante no futuro. Vão dar a volta. Neste momento estão a atravessar um mau período, mas acredito que vão dar a volta», começou por referir.

«Carrick ou Solskjaer? Não sei. O Manchester United é um grande clube, um dos maiores do mundo, é preciso um treinador com personalidade e conhecimento para mudar o jogo. Quem assumir o cargo tem de o fazer da melhor forma, seja o Fletcher ou o Carrick. Espero que façam um bom trabalho e desejo-lhes boa sorte», acrescentou.

Assista aqui às declarações de Nani: