O palmarés de Bruno Fernandes, pelo Manchester United, é composto por apenas dois troféus, mas o internacional português não tem dúvidas quanto ao seu «preferido»: a Taça de Inglaterra conquistada ao Manchester City, em 2023/24.

Na entrevista concedida ao site oficial dos red devils, Bruno Fernandes voltou a destacar a vontade que sempre teve de vencer a Liga Inglesa no clube e assegurou que uma das principais mágoas que tem é mesmo o sucesso que não conseguiu dar e que pretendia, após quase 300 jogos pela equipa principal.

«Não consegui dar a este clube o sucesso que deseja e merece, assim como o sucesso que eu desejava alcançar quando assinei pelo Manchester United. Queria este desafio e tive a sorte de me sair bem, mas não o suficiente porque não consegui o que queria. Todos sabem que o meu objetivo é vencer a Liga Inglesa e a Liga dos Campeões aqui», começou por referir.

«A Taça de Inglaterra é a mais especial para mim. Não porque foi contra o Manchester City, mas porque é muito maior para as pessoas em Inglaterra. É a primeira Taça nacional do mundo. Foi muito especial, sei o quanto significa para os adeptos, para o clube e para o país», acrescentou.

Bruno Fernandes termina contrato com o Manchester United em junho de 2027 e, apesar de tudo, não tem dúvidas de que a sua passagem pelo clube foi bem sucedida. O porquê? Cumpriu um «sonho».

«Quando cheguei ao clube, era um sonho. Por isso, realizar esse sonho é sucesso. Jogar futebol é sucesso. Eu queria jogar futebol e sonhei, mas nunca tive muita certeza de que iria chegar ao nível a que cheguei. Só queria jogar futebol», confessou.