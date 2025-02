A poucas horas do fecho do mercado de inverno, o Man. United assegurou a contratação do jovem Ayden Heaven.

Contratado ao Arsenal, o defesa de apenas 18 anos vai integrar já os trabalhos da equipa principal dos «red devils» e Ruben Amorim ganha assim o primeiro reforço para o setor defensivo. Esta temporada, o jogador estreou-se pela equipa principal do Arsenal, tendo somado também nove jogos pelos sub-21 e cinco pelos sub-19.

Ayden Heaven fica com um contrato válido até junho de 2029, com mais um ano de opção.

«Estou muito feliz por ser jogador do Man. United e grato por todos os que me ajudaram a chegar a este patamar. Há tanta coisa que quero atingir enquanto jogador e vou continuar a dar tudo o que tenho para me tornar o melhor jogador possível», referiu.