O Manchester United oficializou, este domingo, as saídas de Lindelöf, Christian Eriksen e Jonny Evans.

Através das redes sociais, os «red devils» colocaram publicações individuais para os três jogadores, desejando-lhes a maior das sortes para o futuro. Recorde-se que Lindelöf serviu o clube desde 2017/18, quando foi contratado ao Benfica, sendo que Eriksen viajou até Manchester em 2022/23 e Evans passou ao todo dez temporadas no clube.

Além disso, o Manchester United divulgou também a lista de convocados para uma digressão de fim de época na Ásia, com destaque para as presenças de Onana, Garnacho e Zirkzee, todos eles ausentes do último encontro para a Liga Inglesa, diante do Aston Villa.

Confira aqui a lista de convocados do Man. United: