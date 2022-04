O Manchester United anunciou Erik Ten Hag como novo técnico.

O neerlandês de 52 anos, que orienta o Ajax, assinou até 2025 pelo clube inglês, prevendo o acordo mais uma época de opção.

[Em atualização]

