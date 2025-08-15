O Manchester United de Ruben Amorim anunciou esta sexta-feira o empréstimo de Toby Collyer ao West Brom, da segunda divisão inglesa.

«O médio do Manchester United, Toby Collyer, passará a temporada 2025/26 emprestado ao West Bromwich Albion, do Championship», pode ler-se no comunicado oficial.

Com formação dividida entre Brighton e Manchester United, o inglês de 21 anos juntou-se aos Red Devils em março de 2022. Desde então representou os sub-18, sub-21 e na temporada passada estreou-se pela equipa principal, fazendo um total de 13 jogos.

O jovem médio fez a pré-época 2025/26 com a equipa de Amorim, na Suécia e Estados Unidos, tendo mesmo jogado nos particulares contra o Leeds, West Ham e Bournemouth. Agora, sem espaço na equipa principal, vai ganhar experiência noutro clube.

