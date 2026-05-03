Patrick Dorgu recorda as declarações de Ruben Amorim, quando disse que se sentia a «ansiedade» do jogador cada vez que tocava na bola, e garante ter ficado afetado, sobretudo pelo momento que vivia na Seleção da Dinamarca.

Em declarações ao The Telegraph, o defesa confessa ter passado por um período de menor confiança ao serviço do Manchester United, mas acredita que Amorim não quis utilizar as palavras que utilizou, após a derrota com o Everton (24 de novembro). «Dá para sentir a ansiedade do Dorgu sempre que toca na bola», afirmou o técnico.

«Afetou-me um pouco quando o mister disse isso. Quando o treinador te critica ficas sempre um pouco afetado. Tentei encarar a situação da melhor forma e melhorar o meu jogo. Antes dele ser despedido, comecei a ganhar ritmo e estava a atravessar um bom momento», começa por referir.

«Acho que ele não quis usar essa palavra (ansiedade). Também sinto que não tenha sido nada disso. Senti apenas uma falta de confiança e a equipa não estava a atravessar o melhor momento. Ele disse o que disse na altura errada, porque eu estava a jogar bem pela Seleção. Não vejo como podes jogar mal num sítio e bem no outro e de repente fico ansioso», acrescenta.