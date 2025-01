Sem participar em qualquer jogo do Man. United desde 12 de dezembro (frente ao Viktoria Plzen), Marcus Rashford voltou a ser tema de conversa na conferência após o jogo entre Fulham e Man. United, com Ruben Amorim a deixar clara a situação do inglês.

Em declarações aos jornalistas, o técnico falou num jogador que não dá o máximo e garantiu ainda que preferia colocar Jorge Vital (treinador de guarda-redes) em campo do que um atleta que não está disposto a dar o máximo.

«Se as coisas não mudarem, eu não vou mudar. É a mesma situação para todos os jogadores, se derem o máximo e fizerem as coisas certas, podemos utilizar todos os jogadores. Podem olhar para o banco e percebem que nos falta velocidade, mas preferia ter o Vital do que um jogador que não dá o máximo todos os dias», referiu.

