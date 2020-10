Harry Redknapp, antigo treinador do Tottenham, considera que a contratação de Edinson Cavani pelo Manchester United, nas últimas horas antes do fecho do mercado, «soou a desespero», relacionando a chegada do internacional uruguaio com o pesado desaire da equipa de Old Trafford diante dos Spurs de José Mourinho.

«Toda a gente sabe que gosto de apostar de vez em quando, mas nada como a aposta do Manchester United em Cavani. Contratar Cavani, de 33 anos, a pagar mais de 200 mil libras por semana, no último dia da janela de mercado, soa-me a desespero», escreve o treinador na sua habitual coluna no jornal The Sun.

O experiente técnico questiona, acima de tudo, o timing da contratação. «Se ele era realmente um jogador que o United queria contratar, porque é que deixaram para o último dia?», refere.

Além disso, Redknapp relaciona a contratação de Cavani com a pesada goleada consentida pelo United, em casa, diante do Tottenham (1-6).«O Cavani tem sido um grande jogador nos últimos anos e, se ainda tiver vontade e talento, pode dar uma boa ajuda ao United. Espero que dê pelo bem de Ole Solskjaer porque ele não vai poder tolerar outro resultado como aquele diante dos Spurs», referiu ainda.