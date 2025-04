Com uma época para esquecer para o Manchester United, Rio Ferdinand começou já a projetar a próxima para os lados de Old Trafford.

«Se fosse o Manchester United, Victor Osimhen vem para o United no próximo verão. Faria acontecer e aconselharia Garnacho a ir para o Nápoles», sugeriu Rio Ferdinand, no podcast do próprio intitulado «Rio Presents».

A lenda dos «red devils» justificou-se relativamente à sugestão, colocando as culpas em Ruben Amorim.

«Se não tivéssemos Amorim como treinador, e jogássemos com dois extremos, eu não venderia Garnacho, ficava com ele. Eu gosto dele, adoro-o. Pode não estar na melhor forma, mas eu adoro o Garnacho e adoro aquela confiança e arrogância de quem quer ser o melhor. Mas o sistema no qual o treinador quer jogar não lhe assenta bem. Se fosse ele ou conselheiro da equipa, diria: 'Malta, obrigado, mas têm de ir embora'», explicou.

«Precisamos do Osimhen. Precisamos de experiência e de alguém que saiba marcar golos. Alguém que mostre aos mais jovens avançados do Man. United como se faz. Quero alguém que saiba como as coisas funcionam no mais alto nível e saiba como marcar. Osimhen sabe fazer isso. Quero-o aqui e quero-o agora. Sim, ele não tem experiência na Premier League, mas não quero saber. Penso que ele vai marcar onde quer que vá», concluiu.