Wayne Rooney teceu duras críticas a Marcus Rashford e aos comentários proferidos pelo avançado do Barcelona, quando disse que o «ambiente» no Manchester United foi o principal fator de insucesso no clube inglês.

Em declarações no próprio podcast, o «The Wayne Rooney Show», referiu que é mais fácil culpar o ambiente e apontar dedos a toda a gente, do que correr mais ou jogar melhor. Recorde-se que o atleta está cedido aos catalães até ao fim da temporada, sendo que na segunda metade da última época, já com Amorim no comando técnico, acabou por ser emprestado ao Aston Villa, onde fez quatro golos e cinco assistências em 17 jogos.

Até ao momento, no Barcelona, Rashford está a realizar um bom arranque de temporada, com três golos e cinco assistências em 10 jogos pela equipa principal. Além disso, o clube detém uma opção de compra pelo jogador, que pode ser exercida no fim da época.

«Se não estás a jogar bem ou ficas de fora dos convocados, é mais fácil culpar o ambiente e o que está certo ou errado. Em certos jogos vimos que ele podia ter dado mais e isso não tem a ver com o ambiente. Posso estar errado, gosto muito do Marcus como pessoa, mas sinto que é fácil atirar as culpas para outros», afirmou.

Assista aqui às declarações de Wayne Rooney: