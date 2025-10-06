Poucos dias após ter deixado duras críticas aos jogadores e ao atual momento do Manchester United, Wayne Rooney mostrou-se feliz com o triunfo sobre o Sunderland, por 2-0, e assegurou que os adeptos apenas querem ver uma equipa «consistente».

Em declarações à Sky Sports, o antigo internacional inglês referiu que Ruben Amorim é um «bom treinador» e que tem a certeza de que vai fazer de tudo para «reverter a situação» que o clube atravessa. Recorde-se que os red devils ocupam o décimo lugar da Liga Inglesa, com dez pontos somados e a seis do Arsenal, líder da classificação.

«A vitória frente ao Sunderland foi ótimo e os adeptos querem ver consistência nos resultados. Querem ver o Manchester United ganhar quatro, cinco, seis ou sete jogos consecutivos. Só o tempo o vai dizer, mas o Ruben é um bom treinador, ainda que o que temos visto não nos mostre isso. Tenho a certeza de que vai fazer de tudo para reverter a situação», começou por referir.

«O futebol mudou muito desde que eu jogava pelo Manchester United e eu sinto-me culpado por isso também. Não há muitos líderes no futebol mundial, hoje em dia. A própria sociedade mudou. Só esperamos que ele consiga dar a volta à situação», acrescentou.

Assista aqui às declarações de Wayne Rooney: