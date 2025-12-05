O Manchester United somou novo empate para a Liga Inglesa, desta feita na receção ao West Ham de Nuno Espírito Santo, e as críticas não se fizeram esperar, com Roy Keane a destacar a «frustração» que os adeptos sentem em cada jogo dos red devils.

Em declarações à Sky Sports, o antigo capitão do Manchester United não tira o mérito ao adversário por ter conseguido o golo do empate e referiu que fica desapontado sempre que vê um jogo da equipa orientada por Ruben Amorim.

«Quando marcaram o golo, o Man. United estava a jogar contra uma das três equipas que está no fundo da tabela e tirou o pé do acelerador. Não podemos tirar mérito ao West Ham, mereceram o golo do empate. Cada vez que vejo esta equipa do Man. United, eles desapontam. Não são eficazes e não foram "nojentos" o suficiente para fazer o trabalho bem feito», referiu.

«As pessoas coçam a cabeça porque vêem a equipa a ter progressos, a ganhar e a subir a quinto na Liga. Vai existir muita frustração. Nos últimos três ou quatro jogos, penso que tem havido muito desespero. São os problemas de sempre, não estão a fazer o suficiente», acrescentou.

Este empate deixa o Manchester United no oitavo lugar da Liga Inglesa com 22 pontos, os mesmos de Liverpool e Brighton.