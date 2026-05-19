Bruno Fernandes igualou, no último fim de semana, o recorde de assistências de um jogador numa só época na Liga Inglesa (20), após ter feito o passe para o golo de Mbeumo, na vitória sobre o Nottingham Forest por 3-2.

Ora, a atitude da equipa neste encontro foi bastante criticada por Roy Keane, que destacou a forma como festejaram a marca atingida pelo português, enquanto sofriam dois golos do conjunto orientado por Vítor Pereira. Além disso, o antigo capitão dos red devils assegurou que com esta postura, Bruno Fernandes não vai ganhar troféus pelo Man. United.

«Toda a conversa girou em torno das assistências dele e dos jogadores a falar sobre assistências. Ele foi entrevistado após o jogo (Nottingham Forest) e confessou que devia ter rematado em alguns lances, mas preferiu passar. Como é que alguém entra num jogo com a mentalidade de falar sobre recordes individuais? Ele vai conseguir todas essas marcas de qualquer forma, mas torná-lo o foco da exibição do Man. United... fiquei constrangido com isso», começa por referir.

«Qual é a prioridade de um jogador do Man. United? Ele não vai ganhar troféus. Não com esta mentalidade, em que levam dois golos e estão eufóricos porque igualou o recorde de assistências. É inacreditável. É um circo», acrescenta.

Esta temporada, o médio português leva 21 assistências e oito golos em 36 jogos pela equipa principal.