Ruben Amorim estreou-se este domingo no comando técnico do Manchester United, mas não apenas o que aconteceu dentro das quatro linhas marcou a história do empate dos «red devils» contra o Ipswich Town.

Após o apito final do árbitro, Roy Keane envolveu-se numa troca de palavras mais acesa com um adepto da equipa da casa e chegou mesmo a dizer que o assunto podia ser resolvido «no parque de estacionamento».

Veja aqui o momento entre Roy Keane e um adepto: