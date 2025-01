Na antecâmara do clássico frente ao Liverpool, Ruben Amorim, treinador do Manchester United, abordou o momento atual da equipa e reforçou a necessidade de uma mudança, referindo que os líderes da equipa têm de se impor.

«Penso que não se trata de uma coisa da nossa equipa, mas sim de todas as equipas. Se queremos ser uma equipa de topo, de topo, temos de ter líderes. Nós temos isso no balneário, mas eles têm de se impor e dar o passo em frente. Precisamos que os jogadores mais experientes ajudem os mais jovens», sublinhou.

No que diz respeito ao jogo que se segue, o técnico admitiu que Marcus Rashford, provavelmente, continuará de fora, mas por doença desta vez. Além disso, relembrou o último encontro frente ao Newcastle e colocou o foco nas melhorias a ter em conta frente os líderes do campeonato.

«Claro que é um momento difícil, porque estamos a perder demasiados jogos e vamos defrontar a melhor equipa deste ano, mas, como já disse, com os treinos, preparamos mais a equipa e queremos melhorar o desempenho em relação ao último jogo», disse.

«No futebol, num só jogo, tudo pode acontecer. Se falarmos da época, os melhores ganham sempre. Neste momento, eles são melhores do que nós, mas podemos ganhar qualquer jogo», acrescentou.

Já no que diz respeito a Joshua Zirkzee, e à má receção que recebeu dos adeptos quando foi substituído na derrota com o Newcastle, e às notícias subsequentes que ligam o avançado neerlandês a uma transferência para sair do clube, Ruben Amorim desvalorizou o tópico.

«A situação dele é igual à dos outros jogadores. Ele teve essa situação durante um jogo, o que é muito difícil para qualquer jogador, mas isso pode acontecer. Eles compreendem que faz parte do futebol. Por vezes, estamos num bom momento da nossa carreira, outras vezes as coisas não acontecem como gostaríamos. Por isso, ele está concentrado, treinou muito bem, mas temos de compreender que, por vezes, os jogadores sentem essa falta de confiança e, depois, no jogo, têm momentos difíceis. Temos de seguir em frente e passar para o próximo jogo», destacou.

Relativamente à possibilidade de aumentar o número de médios em campo, Amorim explicou que se tenta adaptar a todos os adversários.

«Eu adapto-me sempre. Jogamos a maioria dos jogos com três e o Bruno Fernandes estava numa posição diferente, mas ele estava no meio campo. Às vezes não é uma grande diferença. Eu sei que as pessoas olham para os três defesas, mas eu não vejo o jogo dessa forma. Eu adapto-me a cada adversário, então farei o mesmo e com os mesmos princípios», partilhou.

Por fim, o técnico luso foi questionado sobre a possíveis reforços no mercado de transferências de janeiro: «Planos? Vou guardar isso para mim. Tentaremos fazer alguma coisa».

Este domingo, o Man. United visita o terreno do Liverpool, às 16h30, e poderá acompanhar tudo no Maisfutebol.