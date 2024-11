Ruben Amorim orientou pela primeira vez um treino do Manchester United, esta segunda-feira, depois de ter sido oficializado como o novo treinador dos «red devils».

Acompanhado pela restante equipa técnica, o português deu os primeiros passos em Carrington, numa altura em que faltam apenas seis dias para a estreia ao serviço do Manchester United, na visita ao reduto do Ipswich Town.

Kobbie Mainoo integrou os trabalhos da restante equipa, depois de uma lesão sofrida frente ao Aston Villa. De acordo com informação oficial do clube, Luke Shaw, Malacia e Leny Yoro também subiram ao relvado, sendo que ainda continuam a recuperar a forma física. Amorim teve à disposição apenas dez jogadores do plantel principal, devido aos compromissos internacionais.

Lisandro Martínez e Victor Lindelof regressam esta semana a Carrington, onde vão ser avaliados e respetivamente tratados, após deixarem as seleções da Argentina e da Suécia.

