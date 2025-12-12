Paul Scholes voltou a deixar duras críticas ao Manchester United e em especial a Ruben Amorim, sobretudo pela postura da equipa e a forma como aborda os encontros.

O antigo médio dos red devils considera que o clube tem de ter mais «risco e entretenimento», algo que o conjunto orientado pelo técnico português não possui. Além disso, Scholes reforça que um clube como o Manchester United «não pode» jogar com três centrais, algo que Amorim já implementava no Sporting.

«Acho que o treinador não percebe este clube. Não acho que ele seja o homem certo para o lugar. O Manchester United é sobre risco e entretenimento, mais do que qualquer outra coisa. Ter os adeptos na ponta da cadeira e prontos para festejar. Extremos que "batem" adversários, remates à baliza e momentos de magia», começou por referir.

«Não há nada disso ali. Estamos sempre a dizer que este é um clube diferente. Se fores ver como jogava o Sporting, eles jogavam com três atrás e isso é um "não" imediato. O Manchester United nunca faria isso. Não o podem fazer, simplesmente não podem. Isso está provado há muitos anos, mesmo antes de aparecer Sir Alex Ferguson. Colocou quatro defesas contra o West Ham e isso não pode acontecer, quando se marca um golo pelo Manchester United tem de se ir atrás do segundo», acrescentou.

Assista às declarações de Paul Scholes: