Alan Shearer veio a público falar sobre o eventual sucessor de Ruben Amorim no comando técnico do Manchester United (Ole Gunnar Solskjaer) e considera um erro que se opte por um treinador que já foi demitido uma vez nessa mesma equipa.

Em declarações à Betfair, o antigo internacional inglês refere que a saída do português é natural, sobretudo pelo que disse após o jogo frente ao Leeds, e garante que a responsabilidade do momento da equipa é dos jogadores, do próprio Ruben Amorim e da direção, que o escolheu na última temporada.

«Não fiquei nada surpreendido com o despedimento do Ruben Amorim. Acho que ele sabia que isso ia acontecer. Não deixou outra opção com as declarações depois do jogo contra o Leeds. Se críticas o teu chefe em público, já sabes o que vai acontecer. Seria muito estranho voltar a Solskjaer. Percebia se Fletcher ou Carrick assumissem o cargo, mas não percebo que se contrate um treinador que já foi demitido», começou por referir.

«Vai demorar algum tempo até figurarem nos quatro primeiros classificados com regularidade. A prestação contra o Burnley não me surpreendeu. Os jogadores, o treinador e os responsáveis pelas decisões em Old Trafford têm de assumir responsabilidades. Foram eles que se sentaram na mesma sala e acharam que o Ruben era o homem certo. Conheciam o sistema que ele utiliza e erraram. É uma falha coletiva», acrescentou.