Pela enésima vez nos últimos anos, o Manchester City mostrou estar muito acima do United. A vitória por 2-0 em Old Trafford deixou os vizinhos separados por seis pontos na Premier League.



Ole Solskjaer está cada vez mais pressionado e contestado. O norueguês assume a diferença de qualidade entre a sua equipa e os melhores do país.



«Eles jogaram bem e não nos deram hipóteses. Não conseguimos roubar-lhes a bola. Tenho de elogiar o City e aceitar que o nosso padrão de jogo tem de ser mais elevado. Neste momento estamos longe do nível das melhores equipas», disse Solskjaer após o dérbi.



«Temos jogadores para voltar ao nível que tivemos no início da época. As exigências são altas para mim e para a equipa.»



O antigo avançado foi questionado diretamente sobre a sua situação no United. Será melhor para todas as partes a separação?



«Não, não acho. Tenho uma boa comunicação com o clube, direta e honesta. Trabalho para o United, eu quero o melhor para o United. Enquanto eu estiver aqui, quero melhorar o que é possível no clube.»



Os jornalistas pediram mais explicações para outra exibição tão fraca, mas o treinador não foi capaz de dá-las.



«É muito difícil falar agora. Começámos mal o jogo. O De Gea manteve-nos vivo e eles marcaram um golo [Bernardo] da maneira que sempre marcam. Não devia ter acontecido.»