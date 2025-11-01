Steve Bruce, antigo capitão do Manchester United, em declarações recentes, elogiou Ruben Amorim e o trabalho que tem feito nos red devils, comparando-o com Mikel Arteta na altura em que assumiu o comando técnico do Arsenal.

Desde que chegou a Londres, o treinador português foi muitas vezes criticado pelas decisões tomadas, que marcaram um início complicado. Todavia, para o antigo jogador, as escolhas de Amorim têm demonstrado coragem e visão estratégica.

«Tenho de dizer que ele [Amorim] tomou uma grande decisão ao livrar-se de grande jogadores, com grande reputação», começou por dizer em declarações no talkSport.

«Isso lembra-me um pouco o Arsenal, o que Arteta fez há alguns anos, quando limpou o balneário, e as pessoas pensaram: ‘Uau, que grande decisão’. Portanto, ele tomou algumas grandes decisões como treinador», completou, recordando os primeiros anos do treinador espanhol na equipa londrina.

Bruce abordou o bom momento do United e destacou dois nomes que chegaram esta temporada a Old Trafford.

«As últimas semanas foram ótimas, ganharam cinco dos últimos sete jogos. Portanto, houve uma melhoria no desempenho deles», referiu.

«[Matheus Cunha e Bryan Mbeumo] tiveram um início absolutamente fantástico. Mostraram que são capazes e deram um toque especial ao ataque que talvez já estivesse em falta há muito tempo», completou, evidenciando o impacto dos novos reforços.

Ao fim de quase uma ano, é provável que o técnico esteja a viver o melhor momento à frente da equipa londrina. Ainda assim, mais do que os resultados, Bruce destacou o facto de o português ter-se mantido fiel à sua filosofia de jogo e poder contar com o apoio da direção, mesmo perante as críticas da imprensa e expectativas imediatas dos adeptos.

«Acho que todos nós [adeptos do Manchester United] gostamos dele. Todos queremos que tenha sucesso porque no fundo ele é um homem decente e um treinador muito, muito bom. E sobre a questão da mudança da tática, claro que não o fez, manteve-se fiel a si mesmo», concluiu Bruce.

O Manchester United visita o Nottingham Forest este sábado, às 15h00, em jogo a contar para décima jornada do campeonato inglês. A equipa de Ruben Amorim procura dar continuidade ao bom momento e assegurar a quarta vitória consecutiva na liga.