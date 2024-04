Roy Keane, antigo jogador do Manchester United e atual comentador desportivo, não perdoou o treinador Erik ten Hag, que após o empate frente ao Liverpool (2-2), mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa.

«Obviamente que bebeu uns copos de vinho depois do jogo. Não sei quão forte aquilo era, mas pareceu-me verdadeiramente animado. Admiro-o por isso, porque está a ver alguma coisa que eu não estou a ver», atirou o antigo futebolista, após o jogo na Sky Sports.

«Não estou a dizer que não há potencial, mas ao nível de competir com Arsenal, Manchester City ou Liverpool, estão muito longe. Neste momento, estão a competir com Aston Villa e Tottenham pelo quarto e quinto lugares, e estão muito atrás. Não percebo o otimismo, mas talvez seja eu a ser velho e resmungão. Ele está animado, mas eu não vi, certamente, aquela exibição animada. Foram dois golos muito bons do Manchester United e uma equipa que se aguentou. Dou-lhes crédito por isso», concluiu.

De recordar que os red devils receberem, no domingo, o Liverpool, a contar para a liga inglesa, num jogo em que cada equipa acabou por garantir um ponto. O Liverpool chegou primeiro ao golo (Luis Díaz, 23m), mas Bruno Fernandes empatou com um remate do meio campo (50m). Koobie Mainoo fez a reviravolta aos 67m, mas Salah empatou, de penálti, aos 84m.